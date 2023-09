Frankrikes nationella frekvensmyndighet, L'agence nationale des fréquences (ANFR), har beslutat att Apple inte längre kan sälja några Iphone 12-modeller i landet på grund av för höga strålningsnivåer, rapporterar Reuters.

Ett nytt test visar att Iphone 12:s specifika absorptionsnivå, eller SAR, ska ligga på 5,74 watt per kilogram medan den tillåtna nivån ligger på 4,0 watt per kilogram. SAR är ett mått på hur stor effekt som maximalt absorberas av huvudet eller kroppen per massenhet.

ANFR kommer att skicka vidare sin mätdata till myndigheter i andra EU-länder. Apple behöver nu åtgärda situationen om inte samtliga sålda Iphone 12:s ska återkallas. Enligt Frankrikes digitaliseringsminister Jean-Noël Barrot bör det hela kunna lösas med en mjukvaruuppdatering.

Apple själva säger att deras Iphone 12-modeller certifierats av flera internationella organ vad gäller strålningsstandarder och de tidigare skickat in till ANFR som uppmätts av självständiga laboratorier. Företaget säger att de bestrider det strålningsresultat som ANFR uppmätt och att de kommer fortsätta interagera med myndigheten för att visa att de följer reglerna.

