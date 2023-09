Microsoft och Oracle utökade på torsdagen sitt partnerskap och blickar framåt mot en framtid där kunderna kommer att flytta hela sin arbetsbelastning i datacentret till molnet. Oracle samlokaliserar sin hårdvara ( däribland Oracle Exadata) och mjukvara för Oracle-databaser i Microsofts Azure-datacenter, vilket ger kunderna direkt tillgång till Oracle-databastjänster som körs på Oracle Cloud Infrastructure (OCI) via Azure.

– När en kund använder Microsoft-teknik, kopplad till Oracle-teknik, får de bästa prestanda, tillförlitlighet och säkerhet i klassen, sa Oracles ordförande och CTO Larry Ellison på en presskonferens på torsdagen.

Ellison säger att erbjudandet, som kallas Oracle Database@Azure, kommer att hjälpa många av sina kunder att helt migrera från lokal infrastruktur till molnet.

– Alla är väldigt entusiastiska över molnet och har pratat om det under lång tid, men en majoritet av datan har faktiskt inte migrerats från lokal infrastruktur till molnet ännu, men det kommer att ske, sa Ellison.

– Vi försöker påskynda den processen för att göra det enklare för kunderna att faktiskt flytta hela sin arbetsbelastning i datacentret till molnet.

Microsofts vd Satya Nadella tillade att Oracle Database@Azure inte bara kommer att hjälpa kunderna att slutföra sin övergång till molnet utan också öppna nya AI-perspektiv.

– AI existerar på grund av data. Du måste ha tillgång till data. Att vi nu har Oracle Database@Azure innebär att vi kan ta något som Azure Open AI och ta det till där datan finns. Oavsett om det handlar om att finjustera en modell, träna en modell i förväg eller meta-prompta en modell krävs tillgång till data med låg latens. Jag tror att det här är ögonblicket då data och AI möts för att förändra företag och affärsprocesser.

Tjänsten erbjuder en helt integrerad upplevelse för att distribuera, hantera och använda Oracle-databasinstanser i Azure utan att behöva ställa om applikationer. Kunderna kan distribuera sina Azure-tjänster med fullt hanterade Oracle-databastjänster inom ett enda datacenter för att säkerställa låg latens. Oracle kommer att driva och hantera OCI-tjänsterna direkt inom Microsofts datacenter globalt, till att börja med i Nordamerika och Europa.

Oracle Database@Azure inkluderar stöd för Oracle Exadata Database-tjänster, Oracle Autonomous Database-tjänster och Oracle Real Application Clusters (RACs). Partnerna har utvecklat en gemensam supportmodell för snabb respons och lösning för verksamhetskritiska arbetsbelastningar.

Kunder kan köpa Oracle Database@Azure via Azure Marketplace och utnyttja befintliga Azure-avtal, och kommer också att kunna använda sina befintliga Oracle Database-licensförmåner, inklusive Bring Your Own License och Oracle Support Rewards-programmet.

Ellison noterade att kunderna berättade för Microsoft och Oracle att de ville ha möjlighet att tillhandahålla teknik från Azure-portalen, oavsett om det var Oracle-teknik eller Microsoft-teknik. Dessutom ville de att det skulle vara en sömlös anslutning.

– Du kan gå till Azure-portalen och konfigurera ett autonomt Oracle-dataset, vår allra senaste teknik, på en Exadata-server, vår allra snabbaste teknik. Sedan kan man koppla ihop det med Open AI-teknik. Du kan gifta ihop det med Teams. Du kan kombinera det med detta otroliga bibliotek av Microsoft-teknik. Allt detta är nu ett multicloud-system.