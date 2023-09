Häromdagen hävdade Financial Times att Meta funderar på att lägga till annonser i Whatsapp, detta i syfte att öka intäkterna.

Enligt ett uttalande som citeras av Techcrunch säger emellertid en talesperson för Meta att påståendet är felaktigt och att det inte finns några sådana planer överhuvudtaget.

I stället ligger fokus på att dra in pengar via Whatsapp Business, en tjänst som sägs ha 200 miljoner aktiva användare per månad.

Dessutom hoppas Meta att det nya tillskottet Channels ska generera en hel del intäkter, särskilt nu när den globala utrullningen har inletts.