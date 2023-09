Nu får Chat GPT tillgång till uppdaterad och aktuell information från internet. Det meddelar Open AI i ett inlägg på X. Tidigare har den information Chat GPT haft tillgång till sträckt sig fram till september 2021.

Till att börja med får enbart Plus- och Enterprise-användare tillgång till den nya funktionen men den ska inom kort utökas till alla användare enligt företaget.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB