Singapores flygplats Changi kommer under första halvan av 2024 att ersätta användningen av papperspass med totalsträckskrypterad biometrik och ansiktsskanning för att komma in i landet, rapporterar The Register.

Målet med ändringen ska vara att göra flygplatsupplevelsen smidigare och säkrare för resenärerna. Den ska också vara ett sätt att hantera en växande personalbrist till följd av en åldrande befolkning.

Papperspass förväntas fortfarande behöva användas för att resa ut ur landet och för att verifiera sig hos olika flygbolag. Personalen på flygplatsen kommer också fortfarande ha möjlighet att hantera inträden i landet manuellt om så skulle behövas.

Sedan tidigare har även Dubais flygplats i Förenade Arabemiraten en liknande funktion fast för utvalda resenärer.

Läs också: Chippjätten öppnar ny fabrik i Singapore – har kostat över 40 miljarder