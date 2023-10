Neural.love:s vd, Denis Shiryaev, skriver på X, tidigare Twitter, att han lyckats lura Microsofts AI-drivna chattbot Bing Chat att läsa captchas. Bing Chat vägrar vanligtvis att lösa uppladdade bilder på captchas, vilka är inloggningstest som är till för att skilja människor från automatiska program.

Denis Shiryaev skriver att han lyckades lura Bing Chat att läsa catpchan genom att istället ladda upp en bild på den utskriven i en öppen berlock som han sa tillhörde hans avlidna mormor.

I've tried to read the captcha with Bing, and it is possible after some prompt-visual engineering (visual-prompting, huh?)



In the second screenshot, Bing is quoting the captcha 🌚 pic.twitter.com/vU2r1cfC5E