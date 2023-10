För drygt 40 år sedan, den 7 april 1883, skickades ett e-postmeddelande från Amsterdams matematikcentrum till Björn Eriksen på Enea:

Subject: Hello

You are now hooked to the mcvax. This is just a test. Reply, we will be calling you again soon!

Ignore any references to a machine called "yoorp", it is just a test. Mail should go to mcvax!….".

Regards, Jim McKie. (mcvax!jim).

Det var det första mejlet som skickades till Sverige, och det togs emot på en terminal av modell Digital DECwriter III. Just den terminalen har nu hittats i ett förråd på Eneas huvudkontor och kommer nästa vecka att doneras till Tekniska Museet.

Foto: Enea Terminalen, en Digital DECwriter III, hittades i ett förråd.

– Sverige är en av världens ledande digitala innovationshubbar och det är fantastiskt att denna historiska e-postterminal nu visas upp av museet, säger Stephanie Huf, marknadschef på Enea, i ett uttalande.

E-postterminalen kommer överlämnas vid en ceremoni den 19 oktober och ska sedan ingå i utställningen ”Subject: Hello”, döpt efter mejlet Björn Eriksen fick.

– Det här är ett betydande föremål. Genom sin användning i samband med det första e-postmeddelandet till Sverige så symboliserar det skiftet till nya sätt att kommunicera via datorn med först e-post och senare via ett allmänt tillgängligt Internet. Tekniska museet har inte så många betydelsebärande föremål från detta skifte och vi är tacksamma för att Enea nu väljer att skänka detta föremål till våra samlingar, säger museets intendent Peter Du Rietz i ett pressmeddelande.