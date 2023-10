Det är i en inlaga till amerikanska finansinspektionen som Microsoft meddelar att IRS, amerikanska skatteverket, kräver företaget på 28,9 miljarder dollar i restskatt, motsvarande 315 miljarder kronor.

Kravet ska ha att göra med hur Microsoft allokerat sina vinster mellan olika länder under åren 2004 till 2013. Microsoft planerar att överklaga kravet och säger bland annat att IRS inte räknat in 10 miljarder dollar i skatter som redan har betalats in.

”Microsoft håller inte med om dessa föreslagna justeringar och kommer att överklaga till IRS, en process som förväntas ta flera år”, skriver företaget i inlagan.

”Vi anser att vi alltid har följt IRS:s regler och betalat de skatter vi är skyldiga i USA och runt om i världen.”