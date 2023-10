Microsofts C# håller på att närma sig Java i Tiobes senaste index för de populäraste programmeringsspråken. Java är idag det fjärde mest populära programmeringsspråket med 8,9 procent medan C# är det femte med 7,71 procent, vilket gör att skillnaden bara är 1,2 procentenheter.

Java var länge det populäraste språket i Tiobes index men har de senaste åren passerats av både C, Python och C++. Tiobe förväntar sig även att C# kommer att gå om Java i popularitet inom ett par månader.

C# och Java har länge varit konkurrenter eftersom de används i liknande domäner. Enligt Tiobe är Oracles introduktion och betallicenser för Oracle Java en av orsakerna till att språket minskat i popularitet.

Topp 10 programmeringsspråk enligt Tiobes index för oktober 2023

Python 14.82% C 12.08% C++ 10.67% Java 8.92% C# 7.71% JavaScript 2.91% Visual Basic 2.13% PHP 1.9% SQL 1.78% Assembly 1.64%

