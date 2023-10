En nyligen genomförd analys av nästan 1,2 miljoner programvaruprojekt med öppen källkod, främst inom fyra stora ekosystem, visade att endast cirka 11 procent av projekten aktivt underhålls.

I rapporten utvärderade företaget Sonatype 1 176 407 projekt och rapporterade en 18-procentig minskning i år av aktivt underhållna projekt. Endast 11 procent av projekten – 118 028 – fick aktivt underhåll. Rapporten visade också att vissa nya projekt, som inte underhållits under 2022, nu underhålls.

De fyra ekosystemen består av Javascript, via NPM; Java, via projekthanteringsverktyget Maven; Python, via paketindexet PypI; och Dotnet, via Nuget-galleriet. Några Go-projekt ingick också. Enligt rapporten är det 18,6 procent av Java- och JavaSscript-projekten som underhålls 2022 som inte längre underhålls i dag.

Sonatype konstaterar också att open source-projekt som underhålls konsekvent är bättre än andra projekt när det gäller kritiska best practices för programvarusäkerhet.

Den 62-sidiga rapporten blandar offentliga och egna data och analyser, däribland uppdateringsmönster för mer än 400 miljarder Maven Central-nedladdningar och tusentals open source-projekt. Den innehåller även undersökningsresultat från 621 yrkesverksamma ingenjörer och säkerhetstrender från de fyra största ekosystemen för programvara. Ytterligare resultat från rapporten: