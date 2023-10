Det blir allt vanligare att lurendrejare försöker pracka på folk falska supporttjänster, till exempel genom att visa ett telefonnummer eller en mejladress i ett popupfönster.

Genom att låtsas arbeta för företag som Amazon och Microsoft kan de sedan ta rejält betalt för att ”fixa” problem som inte finns.

Under torsdagen slog indiska Central Bureau of Investigation (CBI) till mot falska supporttjänster på 76 platser i landet. I samband med tillslaget beslagtogs en stor mängd datorer, hårddiskar, mobiltelefoner och simkort, rapporterar The Verge.

Med anledning av lurendrejeriet har både Amazon och Microsoft nu gått ut med varningar gällande falska supporttjänster.

Som användare bör du aldrig ringa telefonnummer som visas i popupfönster, dessutom bör du dra öronen åt dig om det efterfrågas betalning i kryptovalutor eller presentkort.