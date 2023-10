På tisdagen rapporterade både Microsoft och Google sina finansiella siffror för det senaste kvartalet och den ena jättens molnverksamhet slog förväntningarna, medan den andra missade analytikernas prognoser.

Microsofts intäkter från Intelligent Cloud-enheten, där Azure ingår, ökade med 29 procent till 24,3 miljarder dollar, vilket var bättre än väntat. Googles molnaffär ökade med 22,5 procent till 8,41 miljarder dollar, vilket var sämre än väntat och den lägsta tillväxten på elva kvartal, rapporterar Reuters.

Microsofts cfo Amy Hill sa under ett analytikersamtal att större efterfrågan än väntat på AI-tjänster gav en ökning för molnaffären med 3 procentenheter. AI är också en stor del av Microsofts investeringar just nu, och investeringarna under kvartalet uppgick till 11,2 miljarder dollar.

Google investerade 8,06 miljarder dollar under samma period.

– För Microsoft är det här helt fenomenala siffror, med tanke på försiktiga makroekonomiska utsikter och en orolig marknad för it-utgifter. Det är ganska överraskande att se en stark tillväxtökning i Azure Cloud-segmentet, som tydligt drivs av AI-as-a-service-relaterad efterfrågan, säger Tejas Dessai, analytiker på Global X, till Reuters.