Under 2024 sker flera stora val i världen, bland annat Europaparlamentsvalet och USA:s presidentval. För att motverka den spridning av desinformation som vanligen sker i samband med politiska val, och som förväntas förstärkas till följd av AI, har Microsofts Azure-team tagit fram Content Credentials as a Service, rapporterar The Verge.

Tjänsten kan användas för att vattenstämpla metadatan för politiska kampanjers material för att på så vis lättare identifiera fall när materialet har manipulerats. Exempelvis med hjälp av AI. Content Credentials, CR, är baserat på en öppen teknisk standard som är utvecklad och hanteras av C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).

Content Credentials as a Service kommer lanseras under våren 2024 och kommer först att göras tillgänligt för politiska kampanjer. Utöver det säger Microsoft att de kommer skapa arbetsgrupper för att hjälpa politiska kampanjer gällande hanteringen av både cybersäkerhet och AI.

