Under torsdagen utsattes den kinesiska bankjätten Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) för en omfattande cyberattack som drabbade företagets verksamhet i USA.

Enligt experter som nyhetsbyrån Reuters varit i kontakt med talar mycket för att attacken utfördes av Lockbit, en ökänd hackargrupp som slagit till mot tusentals företag och organisationer sedan 2020.

– Det är inte ofta som vi ser en så här stor bank drabbas av en gisslanattack, säger Allan Liska från cybersäkerhetsföretaget Recorded Future i en kommentar.

ICBC är nu i full färd med att återställa sina system och det återstår att se om hackarna lyckats få tag på några känsliga filer.