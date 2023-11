Jetbrains språk Kotlin, en Java-konkurrent som rekommenderas av Google för Android-mobilutveckling, fortsätter att klättra i Tiobes index över språkpopularitet och nådde 15:e plats i rankingen för november 2023.

Efter att ha nått topp 20 i Tiobe Index i september med ett betyg på 0,9 procent, fick Kotlin ett betyg på 1,15 procent den här månaden. Kotlin rankades på 18:e plats förra månaden.

Tiobe, som tillhandahåller tjänster inom mjukvarukvalitet, anger Kotlins fördelar, däribland interoperabilitet med Java och oöverträffade Android-anpassningar, som skäl till språkets uppgång. Enligt Tiobes vd Paul Jansen passar Kotlin också in i en modern programmeringskultur med uttrycksfulla språk som har ett starkt typsystem och undviker null pointer-exceptions från början.

– Baserat på min erfarenhet är jag ganska säker på att Kotlin kan nå en topp 10-placering, säger Jansen. Det återstår att se om det någonsin kan skala så högt som till en topp fyra-placering, tillägger han.

Tiobes index baseras på en formel som bedömer antalet kvalificerade ingenjörer, kurser och tredjepartsleverantörer för varje språk i hela världen, genom att undersöka data i sökmotorer som Google, Bing och Yahoo.

I det konkurrerande Pypl Popularity of Programming languages index denna månad rankades Kotlin på 13:e plats med en andel på 1,76 procent, efter att ha backat något jämfört med föregående år. Pypl bedömer språkets popularitet baserat på hur ofta språkhandledningar söks i Google.

Tiobe index topp 10 för november 2023:

Python, med en rating på 14,16 procent.

C, 11,77

C++, 10,36

Java, 8,35

C#, 7,65

JavaScript, 3,21

PHP, 2,3

Visual Basic, 2,1

SQL, 1,88

Assembler, 1,35

Pypl index topp 10 för november 2023:

Python, med en andel på 27,99 procent.

Java, 15,91

JavaScript, 9,18

C/C++, 6,76

C#, 6,67

PHP, 4,86

R, 4,45

TypeScript, 2,95

Swift, 2,7

Objective-C, 2,32