Ukraina har avskedat de två högsta cheferna för landets cybersäkerhetsmyndighet SSSCIP (State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine), Yuriy Shchyhol och Victor Zhora, rapporterar The Register.

Landet har inte givit någon anledning till varför personerna sagts upp. Ukrainas antikorruptionsbyrå har däremot sagt att de upptäckt förskingring inom SSSCIP och att Yuriy Shchyhol och Victor Zhore är två av sex misstänkta. SSSCIP själva har nekat till antikorruptionsbyråns påståenden och säger att all verksamhet följt rådande lagstiftning.

"Vi uppmanar er att avstå från anklagelser mot vissa tjänstemän eller ledande befattningshavare som är involverade i att organisera skyddet av Ukrainas kritiska informationssystem tills dess att utredningen av slutförd och domstolen givit sitt beslut kring utredningens resultat", skriver SSSCIP i ett uttalande.

Chefsrollen för SSSCIP kommer tillfälligt att tas över av Dmytro Makovskyi.

Läs också: Attacker mot Sverige väntas när ryska hackare erbjuder botnet som tjänst