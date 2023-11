Vikas Singla, tidigare vd för cybersäkerhetsföretaget Securolytics, har erkänt sig skyldig till att ha hackat två sjukhus i USA i juni 2021 för att stärka företagets verksamhet. Bleeping Computer skriver att under attackerna ska Vikas Singla stängt av sjukhusens telefon- och nätverksskrivarsystem och stulit över 200 patienters privata infromation.

Vikas Singla ska också använt över 200 skrivare i ett av sjukhusen för att skriva ut stulen patientinformation och meddelandet "WE OWN YOU" (vi äger er). Han ska också uppmärksammat intrånget på Twitter och postat inlägg med 43 patienters privata uppgifter.

Securoanalytics ska sedan nämnt sjukhusattackerna i sina mejl till potentiella kunder.

Vikas Singla har gått med på att betala 817 000 dollar, motsvarande cirka 8,49 miljoner kronor, i skadestånd. Åklagarna har sagt att de kommer rekommendera 57 månaders villkorlig dom och husarrest på grund av att Vikas Singla har en sällsynt och obotlig form av cancer. Domaren har fortfarande möjlighet att ge upp till tio års fängelse som straff den 15 februari 2024.

