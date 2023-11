Säkerhetsforskare vid Check Point Research uppmärksammar att det USB-baserade spionprogrammet Little Drifter håller på att spridas över världen. Little Drifter är skrivet i VBS och har två huvudfunktioner. Att automatiskt spridas genom USB-portar och att kommunicera med en stor uppsättning ledningsservrar.

Spionmasken stammar från hackargruppen Gamaredon, även känd som Primitive Bear, ACTINIUM och Shuckworm, och som misstänks ha kopplingar till den den ryska federationens federala säkerhetstjänst, FSB.

Gruppen har huvudsakligen riktat in sig på spionkampanjer mot mål i Ukraina. Trots detta ser Check Point tecken på att Little Worm fått spridning till andra länder som USA, Vietnam, Chile, Polen och Tyskland samt i Hong Kong. Det är just nu oklart om USB-masken spridits medvetet eller omedvetet till dessa länder.

