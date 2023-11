Datacenterleverantören Ecodatacenter kommer att investera ytterligare två miljarder kronor i sitt datacenter i Falun, som fördubblas i storlek och kapacitet. Satsningen är ett resultat av ”en nyligen vunnen affär med en global storkund” och gör datacentret till ”ett av de största i Sverige”, säger företaget i ett pressmeddelande.

Utbyggnaden beräknas vara klar under andra kvartalet 2025 och kommer att sysselsätta omkring 300 byggarbetare per dag under konstruktionstiden. Därefter får datacentret runt 30 fasta arbetstillfällen.

Ecodatacenter ägs av Areim som är en nordisk fastighetsägare och fondförvaltare.