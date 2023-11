AWS vd Adam Selipsky premiärvisade på tisdagen stjärnan på molnjättens pågående konferens Re:Invent 2023: Amazon Q, företagets svar på Microsofts GPT-drivna generativa AI-assistent Copilot.

Selipskys lansering av Q påminde om Microsofts vd Satya Nadellas keynote på Ignite och Build, där han presenterade flera integrationer och varianter av Copilot i ett brett spektrum av produkter.

– Amazon Q kan hantera alla de grundläggande produktivitetsuppgifter som Copilot kan, men kan också användas för att arbeta med ett brett utbud av appar över hela stacken, vilket bör tilltala it-chefer som vill begränsa antalet assistenter som behöver övervakas, säger Keith Kirkpatrick, analyschef för företagsapplikationer vid The Futurum Group.

Amazon Q kan användas av företag för en mängd olika funktioner, till exempel för att utveckla applikationer, omvandla kod, generera affärsinformation, fungera som en generativ AI-assistent för affärsapplikationer och hjälpa kundtjänstagenter via Amazon Connect.

Q kan användas för att föra samtal, lösa problem, generera innehåll, få insikter och vidta åtgärder genom att ansluta till företagets informationsarkiv, kod, data och företagssystem, säger företaget. Q nås via en webbläsare och ett webbgränssnitt – det är med andra ord en webbaserad applikation.

För att kunna använda Q som en assistent för affärsapplikationer måste företagen konfigurera den generativa AI-assistenten genom att ansluta den till befintliga datakällor, vilket kan inkludera AWS S3-lagringstjänst samt applikationer från leverantörer som Salesforce, Microsoft, Google och Slack. Stöd för över 40 applikationer och tjänster ingår redan från start.

– När Amazon Q har anslutits börjar den indexera alla dina data och allt ditt innehåll och lär sig allt som finns att veta om ditt företag. Detta omfattar att förstå kärnkoncepten, produktnamnen, organisationsstrukturen och alla detaljer som gör ditt företag unikt. Samt indexerar data från dessa källor, sa Matt Wood, vice president för AI på AWS.

– Q använder också generativ AI för att förstå och fånga upp den semantiska information som gör ditt företag unikt. Denna ytterligare semantiska information fångas som vektorinbäddningar, vilket gör att Q kan tillhandahålla mycket relevanta resultat som är skräddarsydda för ditt specifika företag och din bransch, sa Wood.

Wood berättade att när en medarbetare försöker ställa en fråga i Q skapar den generativa AI-assistenten en uppsättning inmatningsfrågor i backend, och använder all tillgänglig affärsinformation för att hitta relevanta data och formulera ett svar, samtidigt som källorna visas.

I de fall där frågor kräver svar som innehåller information som användare inte har tillgång till kommer assistenten inte att visa något svar, säger Wood och tillägger att ytterligare anpassning av assistenten kan göras av företagsadministratörer för att kontrollera åtkomst till data och rensa bort olämpliga frågor.

Q kan också användas för att få insikter från Word-dokument, Excel- eller CSV-filer genom att ladda upp dem direkt i gränssnittet, säger AWS. Assistenten kan också användas för att skapa och uppdatera förfrågningar i applikationer som Service Now och Jira.

Amazon Q som generativ AI-assistent för affärsapplikationer är för närvarande i förhandsversion och kan nås via företagets regioner US East (Virginia) och US West (Oregon).

AWS har dock inte avslöjat vilken grundmodell som Q använder.

Amazon Q för utvecklare

Enligt Selipsky har AWS byggt in många funktioner i Amazon Q för att hjälpa utvecklare, bland annat en konversationsfunktion med naturligt språk som gör att programmerare kan ställa frågor när de bygger applikationer.

Denna funktion, som kan nås via AWS Management Console genom att välja Q från menyn, kan undersöka bästa praxis och upprepa information om hur man bygger applikationer på AWS, utan att användarna behöver flytta fokus från AWS-konsolen, sa Selipsky under sin keynote.

Den generativa AI-assistenten kan ta hänsyn till flera faktorer – till exempel användningsfrekvens – när den besvarar frågor om applikationer, vilket kan leda till att relevanta databaser eller andra tjänsteerbjudanden föreslås, tillade vd:n.

Amazon Q:s Q&A-funktion, som för närvarande testas i alla kommersiella AWS-regioner, har också integrerats i AWS Console Mobile Application, Documentation portal och andra webbplatser, samt i Slack och Teams, genom AWS Chatbot.

Q kan också hjälpa utvecklare att välja rätt AWS EC2-instans som de vill köra, säger företaget och tillägger att den generativa AI-assistenten också kan användas för att felsöka och lösa fel direkt från konsolen.

”Amazon Q ger en kortfattad analys av felet som hjälper dig att förstå grundorsaken till problemet och den föreslagna lösningen. Med den här informationen kan utvecklare följa de steg som beskrivs av Amazon Q för att åtgärda problemet”, skriver AWS i ett blogginlägg och tillägger att konsolen har ett inbyggt alternativ som kallas ”Troubleshoot with Q” för att hjälpa till att lansera funktionen.

Den här funktionen är för närvarande tillgänglig i förhandsversion i regionen US West (Oregon) för EC2, S3, Amazon ECS (Elastic Container Service) och AWS Lambda.

Q kan också användas från konsolen för att felsöka nätverksrelaterade problem.

För denna funktion arbetar Amazon Q med Amazon VPC Reachability Analyzer för att kontrollera anslutningar och inspektera nätverkskonfigurationer för att identifiera potentiella problem, säger företaget och tillägger att denna funktion för närvarande är tillgänglig i förhandsversion i regionen US East ( Virginia).

Amazon Q i utvecklingsmiljöer

AWS har också börjat integrera Q i integrerade utvecklingsmiljöer (IDE) som Visual Studio Code och Jetbrains.

Med den här funktionen kan utvecklare ställa frågor och få hjälp i IDE:n genom att chatta med Amazon Q eller aktivera åtgärder genom att skriva "/" i chattrutan, säger företaget och tillägger att utvecklare måste uppdatera till det senaste AWS Toolkit och logga in på Codewhisperer för att få tillgång till den här funktionen.

"När utvecklare är inloggade på Amazon Codewhisperer aktiveras automatiskt Amazon Q-konversationsfunktionen i IDE. Med Amazon Q aktiverat kan utvecklare nu börja chatta för att få hjälp med kodningen", skriver företaget i ett blogginlägg.

Dessutom kan Q användas för att lägga till nya funktioner i en applikation från IDE eller Amazon Codecatalyst.

"Utvecklare kan gå från en naturlig språkfråga till applikationsfunktioner på några minuter, med interaktiva steg-för-steg-instruktioner och bästa praxis, direkt från din IDE. Med en prompt kommer Amazon Q att försöka förstå din applikationsstruktur och bryta ner din prompt i logiska, atomära implementeringssteg", säger företaget.

Denna förmåga kan användas inom IDE genom att anropa ett åtgärdskommando – /dev – i Q och beskriva den uppgift som behöver bearbetas och besvaras.

Q har ytterligare funktioner, som kan nås från Codecatalyst, för att hjälpa utvecklare att leverera funktioner snabbare.

Utvecklare kan tilldela ett nytt eller befintligt problem till Amazon Q, och det kommer att bearbeta ett end-to-end utvecklingsarbetsflöde, säger företaget och tillägger att Q kommer att granska den befintliga koden, föreslå en lösningsmetod, söka feedback från utvecklare om metoden, generera merge-ready kod och publicera en pull request för granskning.

Dessutom kan Amazon Q också användas för att transformera kod, i likhet med IBM Watsonx som använder generativ AI för att översätta Cobol-kod till Java.

Denna funktion, som kan nås via AWS Codewhisperer inom AWS Toolkit, kan hjälpa utvecklare att minska tiden för att uppgradera sina applikationer, säger Selipsky och tillägger att AWS anställda har använt funktionen för att uppdatera sina Java-applikationer.

Funktionen för kodtransformering, som också är i förhandsversion, kan användas via AWS Toolkit för Intellij IDEA och AWS Toolkit för Visual Studio Code.