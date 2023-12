– En av mina djärva satsningar är att jag vill eliminera vår traditionella servicedesk senast 2025, säger Jason Ballard, it-chef och general manager för infrastruktur och driftstjänster på Toyota Motor North America.

Jason Ballard är också den teknikchef som ansvarar för både företagets plattform för batteridrivna elfordon när Toyota övergår till elektrifiering, och dess organisation för teknik och arkitektur för digitala plattformar, och han ser konversationell AI och generativ AI som viktiga komponenter för att omvandla hr- och it-serviceförfrågningar.

Han tror också starkt på det agila devops-konceptet att ”skifta vänster” när det gäller teknik – att utföra testning och utvärdering tidigt i utvecklingsprocessen, i allmänhet innan koden skrivs – och ”skifta höger” när det gäller talanger, där hans vision om att eliminera Toyotas servicedesk är ett exempel. Det handlar dock inte om att göra sig av med tjänster, utan om att ”insourca” teknisk talang genom att utveckla teammedlemmar till att fylla mer värdefulla roller.

Foto: Toyota Motor North America Jason Ballard

– Det kan låta som att vi skär ner på antalet jobb, men i själva verket är det talangerna som står i fokus. En nivå 1-teknikers jobb är ganska repetitivt och jag tror att de flesta som har de rollerna vill ta sig till nivå två eller tre. Det vi fokuserar på är hur vi kan höja nivån, öka kompetensen, hos dessa teammedlemmar och flytta dem till mer värdefulla jobb, samtidigt som vi ökar automatiseringen i hela företaget.

Toyota var tidigt ute när det gäller generativ AI, med rötter i arbetet med robotiserad processautomation, RPA. Under 2014 hade Toyota Motor North America separata huvudkontor för försäljning och tillverkning, men under 2015, under mantrat ”One Toyota”, förde företaget samman dem i Plano, Texas.

– Som du kan föreställa dig fanns det många olika system som användes för att driva verksamheten för dessa separata teammedlemmar. Vi var mycket fokuserade på att få till en gemensam teknikstack så att våra teammedlemmar kunde bli mer effektiva.

Som en del av detta arbete införde Jason Ballard RPA under 2017, vilket sparade mer än 150 000 återkommande timmar av personalarbete under det första året, säger han. RPA-initiativet gjorde det tydligt att det fanns mer som it kunde göra för att automatisera och optimera processer. Under 2020 tog Jason Ballard över ledningen för teknikteamet för digitala plattformar och hade ett öga på it-servicedesken.

– Jag ville förändra hur våra teammedlemmar arbetade med vår it-servicedesk; det var mitt första fokus. Jag ville ha möjlighet att inleda en konversation och få en snabb lösning så att våra teammedlemmar och jag kunde återgå till det viktiga arbete som vi hade framför oss, säger han.

Centraliserad hjälp

Under 2021 samarbetade Jason Ballards team med AI-plattformsspecialisten Moveworks för att skapa en central plats dit Toyotas drygt 45 000 anställda i Nordamerika kunde vända sig för att få hjälp på jobbet. Tjänsten kallas Agent Ask och erbjuder de anställda en Chat GPT-liknande upplevelse som tar hänsyn till företagets krav, såsom behörigheter, integrationer, säkerhet, integritet med mera.

Jason Ballard berättar att Agent Ask under det senaste året har löst nästan 70 000 problem och påskyndat lösningen av ytterligare cirka 100 000 problem. Han konstaterar att tjänsten nu gör det möjligt för företagets servicedeskar att fokusera på viktiga snabbare ärenden som hårdvaruförfrågningar och programvarugodkännanden, snarare än återställning av lösenord och upplåsning av konton. Varje månad löser Agent Ask cirka 458 ärenden av det förstnämnda slaget och 164 ärenden av det sistnämnda.

Agent Asks genomsnittliga tid till lösning är 11,4 minuter, jämfört med ett branschgenomsnitt på tre dagar. Tjänsten har gett anställda och agenter mer än 70 000 timmars produktivitet tillbaka bara under det senaste året, enligt företaget. I genomsnitt ersätter Agent Ask arbetet för cirka 25 servicetekniker på nivå ett varje vecka, säger Jason Ballard.

Som exempel nämner Jason Ballard att han tidigare ägnade mycket tid åt att gräva runt i olika företagssystem för att ta reda på hur många utestående godkännanden han hade att hantera.

– Nu kan jag bara gå till Agent Ask via Microsoft Teams och fråga vilka godkännanden jag har utestående. Jag kan göra det på några sekunder istället för att ägna en massa tid åt att gräva i och logga in på varje enskild plattform.

Eftersom Agent Ask var den första användningen av generativ AI-teknik på Toyota, byggde Jason Ballards team ett starkt partnerskap med företagets cybersäkerhetsorganisation för att hjälpa dem att hantera eventuella säkerhetsaspekter. I slutändan var implementeringen av tekniken ganska sömlös och inom några dagar, säger han, kunde teamet integrera Agent Ask med Teams och göra det tillgängligt för andra teammedlemmar.

– Utmaningen låg inte så mycket i det tekniska perspektivet som i det mänskliga perspektivet: den organisatoriska förändringen, tankesättet, utbildningen och medvetenheten om att man nu har den här lösningen nära till hands, säger han.

Sprid budskapet

Hittills har någonstans mellan 75 och 80 procent av företagets anställda använt Agent Ask för att lösa ett problem, säger Jason Ballard, vars mål nu är att varje anställd ska använda tjänsten dagligen. Teamet marknadsför Agent Ask på Toyotas digitala skyltar och påminner medarbetarna om vad tjänsten kan göra, och varje månad skickar de försiktiga påminnelser till medarbetarna om vad Agent Ask kan göra för dem.

Återställning av lösenord och upplåsning av konton är en bra början, men Jason Ballard har större idéer för tekniken, som att ta fram en jämförelse av tandvårdsförsäkringar för diskussion. Medarbetarna har redan börjat ställa intuitiva frågor som rör ekonomi, juridik, resor och utgifter med mera.

Baserat på flera års erfarenhet av generativ AI ger Jason Ballard några råd till it-chefer som vill få grepp om tekniken.

Först och främst bör it-chefer känna till affärsproblemet och affärsmöjligheten innan de lägger till en ny teknikprodukt i sin stack. Genom att börja i liten skala och med ett mindre team för att testa en första hypotes kan cio:er ta ett ”krypa, gå, spring”-grepp och validera det värde som den nya lösningen levererar och få med sig organisationen.

– Underskatta aldrig organisatorisk förändringshantering, betonar Jason Ballard och tillägger att it-chefer bör arbeta bakåt från medarbetarna och strukturera införandet av tekniken i samlingar som tar hänsyn till hela det arbete som utförs, snarare än att bara följa det användningsfall som presenteras.

Och viktigast av allt är att göra en djärv satsning som är framåtblickande.

– Se alltid till att teamets insatser är anpassade till målen, säger han.