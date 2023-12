De tre italienska ekologerna Stefano Mammola, Francesco Ficetola och Gentile Francesco Ficetola har skrivit en uppmärksammad uppsats med titeln Biodiversity communication in the digital era through the Emoji tree of life.

I uppsatsen får vi veta att det för närvarande endast finns 112 emojier som symboliserar levande organismer, något som är på tok för lite för att representera mångfalden på vår planet.

Av de 112 emojierna föreställer 92 djur, 16 växter, medan svampar och encelliga livsformer endast har en emoji vardera.

Enligt uppgift var det ett möte med forskaren Jennifer Anderson från Sveriges lantbruksuniversitet som gjorde att de tre ekologerna fick upp ögonen för den bristande mångfalden bland emojierna.

– Om du arbetar med att rädda de marina svamparna måste du först låta folk veta att de finns och sedan beskriva med ord hur de ser ut och vanligtvis ser de inte ut som vanliga svampar, säger Jennifer Anderson i en kommentar till The Guardian.

Att lägga till emojier för samtliga kända arter är förstås omöjligt rent praktiskt, men enligt ekologerna hade ett tillskott av 20-30 väl utvalda organismer varit ett välkommet tillskott.