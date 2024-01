Under fredagen den 5 januari drabbades ett av Alaska Airlines flygplan av explosiv dekompression och ett hål slets upp i dess sida på 5 kilometers höjd. Ingen skadades i samband med händelsen men åtminstone en passagerare blev av med sin telefon.

Några dagar därpå skrev spelutvecklaren Seanathan Bates på X, tidigare Twitter, att han hittat en fortfarande fungerande mobil från flygplanet på marken.

"Hittade en Iphone vid sidan av vägen... fortfarande i flygplansläge med halva batteriet kvar och öppen till ett bagagekvitto för Alaska Airlines ASA1282. Överlevde att fel på 5 000 meter helt oskadad!", skriver Seanathan Bates.

På en bild han postat går det även att se hur mobilen fortfarande har en avbruten laddkontakt kvar i sig. Seanathan Bates kontaktade därefter NTSB, som har i uppdrag att utreda civila luftfartshaverier i USA, som sa till honom att det faktiskt var den andra mobilen som hade hittats efter olyckan.

Det är oklart vad för skal eller skärmskydd som Iphonen använde.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd