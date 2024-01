I går stod det klart att även värdetransportkedjan Loomis drabbats i den ransomwareattack som ett av Tietoevrys datacenter utsattes för natten mellan fredagen och lördagen.

Loomis har på sin hemsida gått ut och varnat sina kunder om att det finns en risk för att information ur affärssystemet kan ha hamnat i händerna på obehöriga – detta är dock inte bekräftat – och uppmanar till extra uppmärksamhet på fakturor ”och annat som du på något sätt uppfattar som avvikande”.

120 myndigheter, bland dem flera universitet, har drabbats i och med att hr-systemet Primula som Statens servicecenter administrerar stängts i samband med attacken. Systemet hanterar närmare 60 000 anställda som nu inte kan registrera sådant som sjukfrånvaro, semesterönskemål eller vabbande.

Deras januarilöner kommer dock att betalas ut som vanligt eftersom lönefilerna redan hade skickats till bankerna enligt Statens servicecenter.

Bakom attacken ligger hackargruppen Akira som varit aktiv sedan i april i år. Cybersäkerhetscentret i Finland varnade i förra veckan för just Akira – under december kom rapporter om att sex finska företag drabbats och då via en sårbarhet i Ciscos nätverksprodukter. Om det är så det gått till denna gång är dock oklart.

I sin senaste lägesuppdatering skriver Tietoevry att man under helgen slutfört det som krävs för att påbörja en återställning av de kundspecifika tjänsterna men att det ”med tanke på incidentens karaktär och antalet kundspecifika system som ska återställas” kan ta alltifrån flera dagar till veckor innan det är klart.

Arbetet sker i samarbete med berörda myndigheter.

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin skriver på Linkedin om attacken och behovet av en noggrann utvärdering efter att hanteringsfasen är över.

”Cybersäkerhet måste vara hela samhällets prioritet, såväl i offentlig som privat sektor. När den operativa fasen är över avser regeringen samla alla berörda aktörer, såväl offentliga som privata för att utvärdera denna händelse noga”, skriver ministern.