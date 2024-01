I torsdags var första dagen på jobbet för Affe – döpt efter Karlskogasonen Alfred Nobel. Och sedan dess har flera hundra personer gått in och samtalat med AI-botten som är byggd på Chat GPT och vars viktigaste uppdrag är att ta emot synpunkter och idéer från Karlskogas invånare. Den kan samtala både i skrift och tal.

Affe har byggts av kommunens lilla utvecklingsavdelning – med Python och Dotnet Core MVC – men är inte den första AI-botten som kommunen använder.

– Vi har haft en intern chattbott för it-support som också är byggd på Chat GPT, så vi har doppat tårna i tekniken, säger Andreas Heydeck, digitaliseringsstrateg på Karlskoga kommun.

Kit – som den interna botten heter – har rönt ett visst intresse i kommunvärlden. I maj förra året körde man en publik demo där 200 kommuner och regioner deltog och sedan dess har många kommuner hört av sig för att få reda på mer.

– Det kommer fortfarande några frågor i veckan och vi har delat med oss av koden till fyra andra kommuner, men jag är osäker på hur det ser ut med implementeringen.

Att använda generativ AI externt är lite knepigare eftersom den tenderar att ”hallucinera”, det vill säga skapa information som inte stämmer. Och när det gäller myndighetsinfo är det otroligt viktigt att allt stämmer konstaterar Andreas Heydeck,

Ställa frågor i stället

Men under en diskussion med stadsplaneringskontoret om att vidareutveckla medborgardialogen så dök idén upp att vända på AI-botten så den inte svarar på frågor utan ställer dem i stället. Intervjuar de medborgare som lämnar synpunkter så att de preciserar sig och utvecklar sina idéer.

– Det kändes som ett bra use case för den här tekniken. VI ville tänka lite i framkant och presentera en rolig tjänst för medborgarna, säger han.

Och under bara de första fyra dagarna så hade över 600 personer provat på att chatta med Affe.

– Alla är inte kvalitativa dialoger – en del testar och provocerar lite men vi har fått in en del goda tankar och idéer.

Samtidigt finns också en del utmaningar. En del är av semantisk art – som att Affe uppfattar att naturreservatet Fisksjön i Karlskoga bör kopplas till bad eller fiske trots att det inte finns några sådana möjligheter där.

Annat handlar om att man behövt få Affe att vänligt kunna avvisa allt för tokiga idéer – caset man testade med handlade om ett förslag för att bygga landningsbanor för ufo:n.

Stängs om den provoceras

Och det finns också de som med olika knep försöker få tag i Affes instruktioner för att busa lite med tjänsten.

– Egentligen spelar det inte så stor roll om någon får ut en instruktion. Det påverkar bara funktionaliteten i just den specifika sessionen. Vi har ändå lagt på ett litet säkerhetsfilter som gör att chatten stängs ner om den provoceras för mycket – men det är mest en kostnadsfråga. Vi vill inte slösa på resurser, säger Andreas Heydeck.

De synpunkter som kommer in via Affe jackas in i stadsplaneringskontorets redan befintliga hantering av idéer som kommer in. En del av de som hör av sig har inte helt överraskande synpunkter om andra saker också – som plogning exempelvis. Och nu arbetar man med att jacka in tjänsten även hos andra berörda förvaltningar.

Intern plattform för Chat GPT

Samtidigt som utvecklarna i Karlskoga kommun filar på Affe och förbättrar tjänsten bygger de också en ny plattform där kommunens medarbetare kan använda sig av Chat GPT.

– Via den interna plattformen är tanken att de ska kunna använda Chat GPT lite hur de vill och sedan ska vi komplettera det med ganska ingående utbildningar. Sedan får vi vänta och se vilka use cases som dyker upp.

Genom att använda en egen plattform vill man se till att användningen blir säker – bland annat finns filter som gör att personuppgifter anonymiseras innan informationen når någon molntjänst.

Plattformen gör också att man kan analysera hur AI-verktyget används.

– Det här är ett sätt för oss att välkomna tekniken – se till att den nyttjas på bästa sätt. Som en slags upptäcktsfärd för att se vad vi inom det offentliga kan använda den till, säger Andreas Heydeck,

– Efter Chat GPT-boomen har många hakat på men det offentliga ligger hopplöst efter. Vi i Karlskoga vill gärna testa men ännu hellre göra.