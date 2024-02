Tyska mjukvarujätten SAP är återigen i blåsväder på grund av korruptionsanklagelser. Central Bureau of Investigation (CBI) i Indien har officiellt lämnat in ett åtal mot Air Indias tidigare ordförande och verkställande direktör, IBM India Private Limited och SAP India Private Limited. Enligt The Times of India rör det sig om påstådda oegentligheter i samband med det nationella flygbolagets upphandling av programvara till ett värde av motsvarande cirka 25 miljoner euro under 2011.

CBI hade tagit upp fallet på rekommendation av Central Vigilance Commission (CVC). Anklagelserna föregicks av en sex år lång utredning. I samband med upphandlingen av mjukvaran upptäcktes oegentligheter i förfarandet, enligt tidningen, som hänvisar till personer inom den utredande myndigheten som är insatta i fallet.

Enligt antikorruptionsbyrån CVC hade en inledande undersökning av Air India visat att det nationella flygbolaget hade upphandlat ett nytt ERP-system från SAP utan att först genomföra ett korrekt anbudsförfarande. Dessutom hade ministeriet för civil luftfart inte godkänt en sådan beställning.

Korruptionsövervakarna i Indien kritiserade också det faktum att de ansvariga på Air India hade misslyckats med att ge giltiga skäl för behovet av att köpa ny ERP-programvara. Vid den tidpunkten hade flygbolaget ett jämförbart system från Oracle i drift. Det hade förekommit vissa problem med det, men uppenbarligen hade inga ansträngningar gjorts för att åtgärda dessa eller för att uppdatera Oracle-systemet. Istället upphandlades en ny ERP-programvara från SAP utan ett öppet anbudsförfarande, enligt CVC.

SAP har nyligen betalat 220 miljoner dollar i USA för att avsluta det amerikanska justitiedepartementets och den amerikanska finansinspektionens (SEC) utredningar om brott mot Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Mjukvaruföretaget anklagas för att ha mutat tjänstemän i olika länder i syfte att säkra kontrakt från myndigheter och regeringar.